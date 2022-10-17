Редкие октябрьские грозы и подъем воды в Неве: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Петербурге в ближайшие дни

Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием тыловой части североатлантического циклона. Поэтому в городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди и усилится ветер. Возможно формирование нагонного наводнения.

«Холодный атмосферный фронт, который еще влияет на погоду южных и восточных районов Ленинградской области, отметился довольно редкими октябрьскими грозами. По климату подобное явление в октябре там бывает 1 раз в 5 лет», — добавляет Леус.

Кроме того, растет и уровень воды в Неве. У Финского залива и на побережье Ленинградской области сохраняется сильный и порывистый ветер.

«По данным на 9 часов утра скорость западного ветра в порывах составляет 26 м/с, а на побережье достигает 18 м/с. В такой ситуации начал повышаться уровень воды в Неве, сейчас на гидрологическом посту Горного института он достиг отметки в 96 см», — передавал синоптик в 10 часов утра. Также он добавил, что по расчетам петербургских метеорологов уровень воды у Горного института сегодня может подняться до 120-140 см.

Но при этом, в городе будет довольно тепло для этого времени года. Температура воздуха составит около +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 18 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, днем возможен небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +10 градусов. А 19 октября стоит ожидать умеренных дождей и небольшого понижения температуры воздуха.