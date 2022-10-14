В России намерены создать госструктуру для продажи недоступного легально контента

По мнению Кирьянова, такая структура позволит платить за контент не правообладателю, не пиратам, на напрямую государству. «Соответственно, люди будут иметь то, чего их пытаются насильно лишить. А бизнес будет работать в легальном пространстве, таким образом, сам смысл пиратства теряется», — заявил он.

«Механизм интеллектуальной собственности создавался не для того, чтобы людей лишать [контента] в зависимости от страны, расы, рода занятий. Это механизм, который призван развивать культурное взаимодействие, а не сокращать его по какому-то желанию. Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишенными каких-то сервисов. Может, здесь какое-то импортозамещение еще нужно, но при этом надо эти вещи централизовано все-таки получать с помощью государства», — резюмировал Кирьянов.