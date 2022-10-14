В России намерены создать госструктуру для продажи недоступного легально контента

Как считает инициатор проекта, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, это должен быть уполномоченный орган, который «централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, выдержка по ТАСС:
Если нам отказывают правообладатели того или иного контента, мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя. И это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться.
По мнению Кирьянова, такая структура позволит платить за контент не правообладателю, не пиратам, на напрямую государству. «Соответственно, люди будут иметь то, чего их пытаются насильно лишить. А бизнес будет работать в легальном пространстве, таким образом, сам смысл пиратства теряется», — заявил он.
«Механизм интеллектуальной собственности создавался не для того, чтобы людей лишать [контента] в зависимости от страны, расы, рода занятий. Это механизм, который призван развивать культурное взаимодействие, а не сокращать его по какому-то желанию. Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишенными каких-то сервисов. Может, здесь какое-то импортозамещение еще нужно, но при этом надо эти вещи централизовано все-таки получать с помощью государства», — резюмировал Кирьянов.
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