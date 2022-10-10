18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербург на периферии антициклона: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Поделиться:

Понедельник порадует жителей города осенним теплом. Отсутствие осадков и температура выше климатической нормы –  публикуем прогноз синоптиков на начало рабочей недели.

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 октября, Петербург находится на периферии антициклона. В такой ситуации при переменной облачности дождей в регионе не ожидается, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев.

Температура воздуха в Петербурге составит +12…+14 градусов, по области +10…+15 градусов – такие значения на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что также выше нормы.

По прогнозу Леуса, во вторник станет прохладнее, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 11 октября, днем будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов.

В среду, 12 октября, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градуса, днем +7...+12 градусов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: