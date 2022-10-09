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В Маяковке пройдет день социально-правовой информации для людей старшего поколения

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14 октября в библиотеке имени Маяковского на набережной реки Фонтанки пройдет день социально-правовой информации для пожилых людей. Юристы проконсультируют их по различным социальным вопросам.

New Africa/shutterstock

В пятницу 14 октября в библиотеке имени Маяковского с 13:00 до 18:00 будет проходить день социально-правовой информации для людей старшего поколения. Специалисты пенсионного фонд, Роспотребнадзора, налоговой и юристы будут консультировать гостей по разным социальным вопросам. Им напрямую можно будет задать волнующие вопросы.

Посетители мероприятия смогут получить информацию о пенсиях и социальных выплатах; о налогообложении пенсионеров и льготах по налогам; о заключении от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты с пожилыми гражданами; о плате за жилье и коммунальные услуги; о порядке обращения взысканий на пенсии и социальные выплаты в рамках исполнительного производства.

Вход для посетителей свободный. Узнать подробнее можно здесь.

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