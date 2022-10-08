Средний возраст невест в Петербурге впервые составил 27 лет. ЗАГСы подвели итоги летнего сезона

Специалисты комитета по делам ЗАГСа отметили несколько интересных фактов по итогу летнего свадебного сезона. Как сообщили в комитете, средний возраст невест, вступающих в брак впервые, составил 27 лет. А средний жених, создающий первую семью, оказался старше на два года. Второй раз замуж выходили женщины, чей средний возраст составил 28. А средний возраст мужчина, пришедшего в ЗАГС второй раз в жизни, — 41 год.

Самой молодой невесте в этом году исполнилось 16 лет, а самой старшей — 87. Женихами в Петербурге летом становились мужчины от 17 до 95 лет.

По данным комитета, с 1 мая по 30 сентября 2022 года во Дворцах бракосочетания и Отделах ЗАГС Петербурга было зарегистрировано более 28 тыс. новых семей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился почти на 10%. Самыми популярными датами регистрации брака в указанный период стали 3 июня, 28 июля и 23 сентября. В каждый из этих дней структурными подразделениями Комитета по делам ЗАГС было зарегистрировано более 300 актовых записей о заключении брака.