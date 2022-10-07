Порывистый ветер и дожди сохранятся. Какой будет погода в пятницу и на выходных?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать циклон Zydrune. Днём его центр окажется в акватории Баренцева моря, а Ленинградскую область он накроет своей тыловой частью. В облаках появятся робкие прояснения, местами вновь пройдут кратковременные дожди и сохранится порывистый ветер.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В субботу, по данным Леуса, ветер должен стихнуть, кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура останется той же.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +12...+14. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

В воскресенье ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12.