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Туристы вернулись в Петербург: вышел отчет Комитета по туризму, и он радует

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«Турбарометр Санкт-Петербурга-2022» оценил привлекательность города с января по сентябрь (спойлер — к нам едут мужчины, которые любят Царское село).

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После затяжного пандемийного спада в город возвращаются туристы. По итогам 9 месяцев 2022 года основные показатели успешности туристического сезона растут, хотя пока и не достигли уровня 2019 года. Так, количество размещений в гостиницах в 2019 году составило 5 миллионов 90 тысяч человек, в 2020 году этот показатель упал до 1 миллиона 820 тысяч, а до конца 2022 года прогнозируется размещение 3 миллионов 950 тысяч человек. На четверть выросло количество гостей в ресторанах и пассажиров экскурсионных автобусов. Главными точками притяжения среди пригородов стали Царское село, количество посетителей которого выросло в 2022 году на 60 процентов, и Остров фортов в Кронштадте — рост 56 процентов.

Анализ гендерного состава туристов показал, что в Петербург едет больше мужчин (56 процентов против 44 процентов женщин), и мужчины эти едут по работе — 18 процентов из них называют причиной поездки деловой туризм. Зато 14 процентов девушек приезжают в Петербург на концерты, выставки и фестивали (против 4 процентов мужчин, приезжающих с этими же целями). В среднем девушки задерживаются в Петербурге чуть меньше, чем мужчины — 4,8 дня и 5,4 дня соответственно. Девушки и меньше тратят — 25 тысяч рублей за поездку против 46,6 тысяч рублей расходов у мужчин.

Полный отчет Комитета по развитию туризма можно увидеть здесь

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