Когда завершится сезон фонтанов? Рассказали в Водоканале

«Зимняя консервация фонтанов — это комплекс технических мероприятий, которые помогают защитить оборудование от воздействия низких температур. При консервации специалисты сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам», — сообщает пресс-служба предприятия.

Первыми перекроют фонтаны на Московской площади и на площади перед Финляндским вокзалом, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в Кронштадте (в сквере у Гостиного двора), «Крестики-нолики» в Сестрорецке. Остальные фонтаны, которые находятся в ведомстве Водоканала будут работать до 17 октября. Однако их могут отключить и ранее, если наступят сильные заморозки.

В Водоканале отметили, что в следующем сезоне собираются запустить три фонтана: в Петроградском, Василеостровском и Невском районах. В этом году восстановили 10 фонтанов, в том числе объект культурного наследия — «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли.