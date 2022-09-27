По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 сентября, Петербург окажется на границе облачного циклона, приближающегося с запада, и гребня антициклона с востока. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие и короткие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, по данным Леуса, в Петербурге пройдут дожди, а температура воздуха понизится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 28 сентября, ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, днем +10…+12.

В четверг, 29 сентября, в Петербурге пройдет дождь, местами небольшой. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем +7…+9.