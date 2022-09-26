Дожди и холод возвращаются? Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать от погоды на этой неделе

По его словам, накануне в Петербурге был самый холодный день за последние несколько месяцев. Максимальная температура воздуха днем поднималась только до +9 градусов, а среднесуточная температура впервые в этом сезоне опустилась ниже +8 градусов, остановившись на отметке +7,6 градусов. Такие холодные сутки в последний раз были только в середине мая, тогда днем было всего +8,6 градусов.

А на этой неделе, по информации синоптика, сохранится более прохладная погода и с частыми осадками.

«Только в Санкт-Петербурге сегодня и завтра осадки будут минимальными, хотя местами дожди все же пройдут. С приближением очередного атмосферного фронта с дождями холодным ожидается 29 сентября, температура воздуха днем опять будет ниже +10 градусов. Но к выходным дням южный ветер принесет теплый воздух, поэтому +10…+15 градусов еще почувствуем», — сообщил Колесов.