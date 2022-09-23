Облачность без осадков. Синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на пятницу и выходные

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 сентября, город будет ощущать влияние гребня антициклона, вытягивающегося с северо-востока. Его усилиями погода останется облачная с прояснениями, но существенных осадков не ожидается, при этом температурные показатели будут близки к своей климатической норме. В начале для местами возможен туман.

Температура воздуха сегодня в городе составит +13…+15 градусов, по области +11…+16. Ветер ожидается северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, по данным Леуса, петербуржцам не стоит ожидать дождей. В городе станет лишь немного прохладнее.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 24 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, в окрестностях местами до +2, днем +11...+13 градусов.

В воскресенье, 25 сентября, будет облачно. Город будет ждать небольшой, днем местами умеренный, дождь. Ветер северный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +8...+10.