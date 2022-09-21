Сайт петербургского аэропорта «Пулково» взломали хакеры

В качестве фона неизвестные использовали фотографию Красной площади со сверкающими над ней молниями. Баннер на главной странице петербургского аэропорта провисел недолго, сейчас там висит уведомление об ошибке.

«На сайте сейчас ведутся технический работы. Объявление провисело не больше 10 минут. Пассажиров просят звонить в call-центр», — сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом «Пулково».