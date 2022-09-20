По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, уже с завтрашнего дня, 21 сентября, «антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону». Погода стабилизируется и на несколько дней снова станет тихой и однообразной. Но сегодня и завтра еще местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем практически на неделю будет сохраняться от +10 до +14 градусов», — рассказал синоптик.

Из «интересного», как отмечает Колесов, «очередные заморозки» в ночные часы, которые будут отмечаться по территории Ленинградской области во второй половине недели. «Но так как облачности много, то заморозки до -1 градуса в воздухе и на почве будут наблюдаться при прояснениях в отдельных районах», — рассказал Колесов. По его словам, «больше в погоде отметить нечего, так что забываем про нее до следующего циклона».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 21 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +11…+13. В четверг, 22 сентября, в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, в пригородах местами до +2, днем +11…+13.