Ковер-самолет? Ну почти, в Петербурге продают настоящую ковер-машину

Петербуржцы заметили на дорогах необычное авто — ковер-машину. За основу взята модель ВАЗ 2106, которую покрыли коврами. «Хотелось объединить два советских атрибута — «Жигули» и ковер», — заявляет владелец авто.

Теперь же необычный транспорт может купить любой желающий. Примечательно, что объявление находится в разделе ковры и текстиль. По словам хозяина ковер-машины, многих заинтересовало авто, но новый владелец так и не нашелся.