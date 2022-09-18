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Ковер-самолет? Ну почти, в Петербурге продают настоящую ковер-машину

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На продажу в Петербурге выставили «машину Алладина». Автор объявления обещает добираться до пункта назначения всегда без пробок.

 

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Петербуржцы заметили на дорогах необычное авто — ковер-машину. За основу взята модель ВАЗ 2106, которую покрыли коврами. «Хотелось объединить два советских атрибута — «Жигули» и ковер», — заявляет владелец авто.

Теперь же необычный транспорт может купить любой желающий. Примечательно, что объявление находится в разделе ковры и текстиль. По словам хозяина ковер-машины, многих заинтересовало авто, но новый владелец так и не нашелся.

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