Погода снова ниже нормы: синоптики рассказали чего ждать петербуржцам на выходных

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 сентября, погоду в Петербурге продолжит формировать периферия циклона, который вот уже несколько дней кружит над Карелией. Он сохранит в регионе облачный с прояснениями климат. А неделя в городе завершится дождями.

Температура воздуха сегодня составит +12…+14 градусов, по области +10…+15 градусов — эти значения на 3-4 градуса ниже нормы. Ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16-18 единиц, ниже нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, дождей станет меньше, а температура повысится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 18 сентября, Петербург ждут местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +13...+15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.