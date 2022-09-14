Где петербуржцы отдыхали от работы этим летом? Выяснили аналитики

Как рассказали «Собака.ru» аналитики hh.ru, 48% петербуржцев на момент проведения опроса уже побывали в отпуске, остальные 52% не успели отдохнуть с начала года и по состоянию на середину сентября. Тех, кто работал все девять месяцев 2021-го, больше всего в сферах «Начало карьеры, студенты» (69%), «Транспорт, логистика» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (56%). Также меньше всего отдохнувших среди работников IT-сферы (54%) и представителей сферы «Административный персонал» (52%).

Этим летом чаще других отдыхали от работы представители сферы продаж (52%), бухгалтеры и финансисты (51%), эйчары, производственники и юристы (по 49% опрошенных представителей в каждой профессиональной сфере).

Больше половины россиян провели свой отпуск дома (50%). Среди петербуржцев таких меньше — 46%. Еще 15% россиян отдыхали на юге России, то же самое сделали лишь 12% петербуржцев. Кроме того, отмечают аналитики, петербуржцы в этом году чаще других россиян выбирали дачный отдых — 19% против 13%.

«И судя по данным опроса, петербуржцы оказались большими патриотами своего города: треть опрошенных горожан провели отпуск, занимаясь городским туризмом и изучая Северную столицу: 29% против 8% россиян, посетивших город на Неве во время каникул. Среди вариантов «Другое» россияне достаточно часто (10%) давали такие варианты отдыха отпуска-2022: Калининград, круиз, в другой стране», — резюмируют аналитики.