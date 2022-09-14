В Петербург возвращаются дожди и похолодание. Вот прогноз синоптиков до конца рабочей недели

«Санкт-Петербург: небольшие дожди и похолодание. Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада североатлантический циклон. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди и заметно похолодает», — дал прогноз на среду, 14 сентября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, по данным Леуса, в Петербурге будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 15 сентября, ожидается облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем +12…+14. Прогноз ведомства на пятницу, 16 сентября, аналогичный.