Гребень антициклона защитит от дождей, но ненадолго: какой будет погода в Петербурге в ближайшие дни?

О том, что гребень антициклона защищает от дождей, сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. «Сегодня Северная столица останется под влиянием периферии антициклона. И хотя облаков в небе станет больше, дождей по-прежнему не ожидается, а температурные показатели вернутся в рамки климата», — дал он прогноз на сегодня, 13 сентября.

Температура воздуха сегодня в городе составит +16…+18 градусов, по области +14…+19. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, по данным Леуса, будет «облачно, ближе к вечеру небольшие дожди, и уже не выше +15 градусов».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 14 сентября, ночью и утром ожидается переменная облачность и без осадков, днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, во второй половине дня в городе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем +14…+16.

В четверг, 15 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +9…+11 градусов, днем +12…+14.