В Ленобласти запускают строительство обхода для Мурино от Пискаревского проспекта

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, проект планируют завершить к концу 2026 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Областной участок протяженностью 6,5 километра примет на себя транзитный транспорт с Токсовского шоссе внутри Мурино и Нового Девяткино.

«Особая сложность при проектировании дороги состояла в том, что ее трассировка частично проходит по землям Ржевского полигона. Область смогла договориться с Министерством обороны, а затем завершить проектирование и получить инфраструктурный кредит из федерального бюджета на стройку», — рассказал глава комитета Денис Седов.

Это уже третий большой дорожный проект, который область будет реализовывать в рамках инфраструктурных кредитов. Летом «Ленавтодор» заключил контракты, которые предполагают реконструкцию Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей и стройку развязки с Мурманским шоссе в Кудрово. Это позволит добавить выездов и обеспечить подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу.