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Все переменится. Главный синоптик Петербурга рассказал о прогнозе погоды на ближайшую неделю

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Погода в Петербурге кардинально переменится. Место солнца и относительного тепла займут ветер и дожди. Таким прогнозом поделился главный синоптик города Александр Колесов.

«Характер погоды на этой неделе полностью поменяется, и вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Но с изменением погоды температура воздуха, наконец, приблизится к норме, а в отдельные дни сможет даже немного ее превышать», — сообщил Колесов в своем telegram-канале.

В середине недели антициклон уйдет, а его место займет обширный циклон с Атлантики. По словам синоптика, он и будет определять погоду по всему Северо-Западу. В первые пару дней недели в Петербурге воздух будет прогреваться до +16…+18 градусов, с середины недели столбики поползут в низ, температура понизится до +12…+15 градусов, но ночи станут теплыми +8…+10 градусов.

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