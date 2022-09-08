Дорожные работы в четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта. Вот список улиц

Больше всего ограничений будет действовать в Приморском районе. С 9 по 10 сентября из-за ремонта дороги закроется движение в поселке Лисий Нос: по Ленинградскому шоссе, Военной улице, Сосновой улице, Моховой улице, Озерковской улице, Мариинскому проспекту, Высокой улице, Петровской улице, Боровой улице у Приморского шоссе.

С 10 по 12 сентября закроют участок Туристской улицы от улицы Савушкина до Школьной. Там будут прокладывать теплосети. До 15 октября ограничат движение по Приморскому шоссе и Лахтинскому проспекту.

Участок Лесной улицы (Ольгино) от Ключевого проспекта до Юнтоловской улицы перекроют из-за прокладки газопровода. Однако будет действовать объезд по Хвойной и Полевой улице. Работы будут проводить с 10 сентября по 5 октября.

В Василеостровском районе будет самое долгое перекрытие. Работы продляться 2,5 года (с 10 сентября 2022 года по 2 апреля 2025 года) на участке Бокового проезда Большого проспекта В.О. от 18-19-й линий В.О. до 20-21-й линий В.О.

С 10 сентября также ограничат движение в Московском районе. До 11 сентября проведут работы по реконструкции тепловой сети по улице Пилотов у Штурманской улицы. Под ограничения также попадут участки Взлетной улицы — по 11 сентября от Штурманской улицы до Вертолетной, по 13 сентября — отрезок от улицы Пилотной.

Во Фрунзенском районе будет ограничено движение у дома 5 по Тосиной улице от Лиговского проспекта до Камчатской улицы. С 10 по 19 сентября там будут прокладывать газопровод. С 9 по 15 сентября запретят ездить машинам по Варфоломеевской улице в Невском районе. От улицы Седова до Белевского проспекта будут строить водопровод.

В Центральном районе с 9 по 12 сентября будут проводить работы по прокладке канализации от Кузнечного переулка до Лиговского переулка по Лиговскому проспекту. Движение будет ограничено. С 9 по 14 сентября на улице Трефолева в Кировском районе ограничат движение транспорта на участке от проспекта Стачек до проспекта Маршала Говорова. Там будут ремонтировать дорогу.