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Видео дня: маленький котенок три часа ездил под капотом машины у петербурженки

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С приходом холодов многие животные ищут место, чтобы погреться. Одним из таких оказалось под капотом машины петербурженки. Она почти три часа провозила маленького котенка в отсеке, пока не обратилась к специалистам за помощью.

Shutterstock.com

«У кого-то голуби на капоте, а у меня котенок под капотом. Почти 3 часа прокатался под капотом. Пришлось обращаться в автосервис, чтобы вытащили. Никому кошка не нужна? Домашняя, чистая. 2 месяца», — написала подписчица в группе «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

На видео маленького котенка почти не видно, показывается лишь небольшой кусочек носа и слышно громкое мяуканье. В комментариях советуют оставить животное себе. «У меня так Дизель и Бензин появились в разные годы. По возможности оставьте себе», — пишет одна из подписчиц.

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