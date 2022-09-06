В Смольном решили разобраться с машинами, мешающими уборке улиц

«Есть правила, регламентирующие, как поступать с разукомплектованными транспортными средствами. Их-то можно вывезти на спецстоянку, а потом признать бесхозными по суду. Если номеров нет, вывезут сразу, а если есть — попытаются найти владельца. Но если автомобиль выглядит целым, а при этом стоит на одном месте годами, то для его перемещения нет никаких рычагов, а надо, чтобы был», — заявил депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Он также пояснил, что решить проблему помогут подзаконные акты, которые определят, при каких обстоятельствах разрешается перемещать брошенные машины. Сейчас ГАТИ может только штрафовать автовладельцев, которые бросили свои автомобили. Но если у машины нет регистрационных знаков, установить хозяина проблематично.