Смольный согласился вернуть Удельному парку территорию, предназначенную под трассу М-7

Чиновник отметил, что проект дороги через Удельный парк не ведется, и комитет не возражает против того, чтобы территории присвоили статус ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования).

Перевести участок в рекреационную зону могут в Заксобрании Петербурга, так как ЗНОП прописан в региональном законе. Это уже пытались сделать в декабре 2021 года в рамках поправки, однако тогда парламентарии эту идею не поддержали, пишет «Фонтанка».

Проект строительства трассы М-7 заложили в генеральный план города еще в 2005 году. Тогда через Удельный парк хотели сделать коридор шириной 70 метров, в общей сложности отняв у рекреационной зоны 80 га. Такое решение вызвало много недовольства со стороны градозащитников, которые несколько лет боролись за возврат участка парку.

Планировалось, что седьмая скоростная магистраль должна соединить Арсенальную набережную и Выборгское шоссе. Как теперь будет развиваться проект, пока не ясно.