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Смольный согласился вернуть Удельному парку территорию, предназначенную под трассу М-7

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Удельному парку могут вернуть участок, который собирались отдать под строительство трассы М-7. Сейчас проектирование магистрали пока не ведется, сообщил в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета города на 2023–2025 годы в Заксобрании сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

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Чиновник отметил, что проект дороги через Удельный парк не ведется, и комитет не возражает против того, чтобы территории присвоили статус ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования).

Перевести участок в рекреационную зону могут в Заксобрании Петербурга, так как ЗНОП прописан в региональном законе. Это уже пытались сделать в декабре 2021 года в рамках поправки, однако тогда парламентарии эту идею не поддержали, пишет «Фонтанка».

Проект строительства трассы М-7 заложили в генеральный план города еще в 2005 году. Тогда через Удельный парк хотели сделать коридор шириной 70 метров, в общей сложности отняв у рекреационной зоны 80 га. Такое решение вызвало много недовольства со стороны градозащитников, которые несколько лет боролись за возврат участка парку.

Планировалось, что седьмая скоростная магистраль должна соединить Арсенальную набережную и Выборгское шоссе. Как теперь будет развиваться проект, пока не ясно.

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