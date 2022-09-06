Исследование стоимости счетом за жилищно-коммунальные услуги провели аналитики «Тинькофф Журнала». Как пишет РБК со ссылкой на результаты, они использовали данные Росстата по среднегородским тарифам на разные виды ЖКУ за июль 2022 года. Для каждого города была вычислена средняя ежемесячная квартплата для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей на площади в 52 квадратных метра.

Суммы в квитанции за жилищно-коммунальные услуги в разных городах России отличаются почти в четыре раза, средний счет оценивается в 5 294 рубля в месяц. Самые большие счета получают жители Нарьян-Мара — в среднем 11,2 тысячи рублей, а также Петропавловск-Камчатского — 10,1 тысячи рублей. Более 9 тысяч рублей за ЖКУ отдают в Горно-Алтайске, Якутске и Магадане. Как отмечают аналитики, в данных городах дорогая энергия ввиду изолированности энергосетей.

Самые дешевые коммунальные услуги — в городах Северного Кавказа: в Владикавказе, Назрани, Махачкале, Нальчике и других платят меньше 4 тысячи рублей в месяц. Это объясняется коротким отопительным сезоном и низким уровнем зарплат в регионах. Также относительно небольшие счета приходят жителям Восточной Сибири — Иркутска, Кемерова и Новокузнецка. Аналитики связывают это с расположенными в регионе крупными электростанциями.

Среди городов-миллионников больше всего платят за коммунальные услуги в Москве (9,2 тысячи рублей) и Петербурге (6,7 тысячи рублей). В других городах с населением более 1 миллиона человек ЖКУ обходимся в 5,6-6,7 тысячи рублей в месяц. Исключение составляют Челябинск и Волгоград.