13 самых интересных бесплатных экскурсий по особнякам и дворцам Петербурга

Смольный, Императорская ферма, дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка» (здесь есть загадочный валун в форме головы богатыря!): рассказываем, какие экскурсии в Петербурге и пригородах можно посетить бесплатно в первой половине сентября. Запись открывается на сайте проекта «Открытый город» за три дня до начала мероприятия.
Дворец князя Михаила Александровича
Застройка участка началась еще в XVIII веке. В начале XX века дворец реконструировали по проекту архитектора Мельцера для князя Михаила Александровича (сына Александра III). В интерьерах сохранились подлинные камины из дуба и мрамора, деревянные панели и двери, батареи, каркас лифта с дубовой шахтой. На экскурсии расскажут об истории здания, трагической судьбе последнего хозяина и почему Михаила Александровича называют «императором на день».
Когда: 11, 18 сентября в 11:30.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Особняк А.Ф. Кельха
Здание на Чайковского, 28 перестроено по проекту архитекторов Шене и Чагина для одной из самых состоятельных семей Российской империи Кельх (в их коллекции хранилось семь пасхальных яиц Карла Фаберже!). На экскурсии можно узнать об истории владельцев, посмотреть многочисленные потайные ходы, сейфы и тайники, где хозяева хранили свои богатства, сохранившиеся детали интерьера: парадную лестницу с грифонами, белый мраморный зал в стиле барокко и лепниной из гипса, готическую столовую, обшитую дубовыми панелями.
Когда: 14, 16 сентября 12:00.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Природное и культурное наследие дворцово-паркового ансамбля «Сергиевка»
Ансамбль построен по проекту архитектора Штакеншнейдера как загородная усадьба Марии, дочери Николая I, и ее супруга, герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Архитектурной доминантой является двухэтажный дворец. Он пострадал после 1917 года, но в годы Великой Отечественной войны здание отреставрировали. Экскурсанты осмотрят усадьбу, погуляют по парку и увидят необычную скульптуру — огромный вросший в землю валун с высеченным на нем лицом неведомого богатыря (его еще часто именуют «Адамова голова»).
Когда: 9, 13,16 сентября 14:00.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Велосипедная экскурсия «Невских островов очарование»
Острова Невской дельты ― кажется, один из лучших образцов садово-паркового ансамбля. Маршрут пройдет по набережным Крестовского, Елагина и Каменного островов. Катаясь на велосипеде, можно посмотреть старинные дачи, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и его архитектурную доминанту, проект архитектора Карла Росси — Елагин дворец.
Когда: 8, 13, 15 сентября 16:00.
Дополнительная информация: велосипеды и шлемы выдают на месте.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
Эта прогулка посвящена русскому ученому, математику, предпринимателю Николаю Путилову. Участники посетят усадьбу на Петергофской дороге, первой хозяйкой которой была княгиня Дашкова, а одним из последних владельцев ― Путилов, пройдутся по старой «путиловской» заставе к месту последнего пристанища деятеля.
Когда: 10 сентября 15:30.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Императорская ферма. Воссозданные памятники царскосельских парков
Это комплекс из девяти зданий: Павильона высочайшего присутствия, Молочни — с маслобойней и большим ледником, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. Построен по проекту архитектора Адама Менеласа в 1818-1828 годах по поручению Александра I как ферма. Здесь изготавливали свежие продукты к императорскому столу и отбирали лучших скотин для российского животноводства. На экскурсии можно увидеть, как комплекс выглядит после масштабной реставрации, и погулять по Александровскому и Фермскому паркам.
Когда: 10 сентября 11:15.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Кронштадтская крепость
Кронштадтская крепость — сильнейшая военно-морская крепость Европы, ее форты и батареи надежно защищали Петербург. В 1960-е она начала разрушаться. Орудия и металлические элементы срезали на переплавку, а часть фортов использовали как свалку отработанных горюче-смазочных материалов. Сооружение постоянно подвергалось вандализму. Только в последние годы начали возрождать часть объектов крепости. На экскурсии участники посетят фортификационные сооружения, осмотрят морские укрепления и Итальянский дворец (Морское инженерное училище императора Николая II).
Когда: 7, 9, 14, 18 сентября 11:00.
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Здание Синода
Здание на Сенатской площади в стиле классицизма построено архитектором Карлом Росси. Здесь располагался высший орган церковно-государственного управления Русской церковью — Священный Синод. Сейчас о нем напоминает только уцелевшая до наших дней домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Тут работает Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. В фонде представлены электронные копии новых и очень редких изданий. Во время экскурсии можно увидеть читальный и выставочный залы, монументальный атриум, мультимедийный зал и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого построено здание Синода.
Когда: 9, 16 сентября 14:50.
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Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
Здание в бывшей Литейной части построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк многократно перестраивали. В свое время здесь проживала младшая сестра императора Николая II — Ольга Александровна — с мужем, принцем Петром Ольденбургским. С 1988 года и по сей день в доме располагается Петербургская торгово-промышленная палата. На экскурсии можно увидеть отреставрированные интерьеры: лепку, росписи потолков, резную отделку дверей, камины.
Когда: 11, 17 сентября 12:00.
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Главная понижающая подстанция Волховстроя
Здание на Полюстровском проспекте построено по проекту архитектора Оскара Мунция Генриха Графтио в 1926 году. Это первая понижающая подстанция, возведенная по государственному плану электрификации Советской России. Работая с открытия и в блокаду, она и сегодня является важным объектом энергосистемы Петербурга. Здесь можно увидеть действующий пульт управления, парадную лестницу, старинные предметы и приборы, исправно служившие с момента постройки здания. На экскурсии расскажут об открытиях в результате исторических исследований.
Когда: 8 сентября 15:00 и 13 сентября 12:00.
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Смольный: три эпохи
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления. На экскурсии можно узнать о жизни воспитанниц, посмотреть их личные вещи, а также посетить актовый зал (кстати, тут Владимир Ильич объявил о победе революции).
Когда: 18 сентября 12:00 и 14:00.
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Восточные сказки последнего эмира
Здание на Петроградской стороне построено по проекту архитектора Кричинского для последнего эмира (правителя. — Прим.ред.) Бухарского эмирата — Сейид Алима-хана. Из-за Первой Мировой войны зодчий не успел достроить особняк, в частности, балюстраду на главном фасаде — работы заканчивали уже в 1950-х. Это единственный дом в Петербурге, внешняя часть которого отделана шишимским мрамором. На экскурсии расскажут о судьбе владельца и совместном проекте эмира и архитектора.
Когда: 17 сентября 11:00 и 14:00.
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Автобусная экскурсия «С именем Путилова (дом Л.Э. Гехта)»
Предпринимателя Николая Путилова, как правило, связывают с его самым известным детищем — Путиловским заводом (ныне Кировским. — Прим. ред.). Но есть и другие, не менее важные адреса. На экскурсии участники прогуляются по «путиловской» Нарвской заставе: посмотрят старинные фабрики, храмы архитектора Василия Косякова, Путиловскую набережную Морского канала на Канонерском острове, старую Екатерингофскую дорогу и памятник Путилову у Кировского завода, Путиловский храм, где находится могила Николая Ивановича.
Когда: 17 сентября 13:30.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
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