13 самых интересных бесплатных экскурсий по особнякам и дворцам Петербурга

Дворец князя Михаила Александровича

Застройка участка началась еще в XVIII веке. В начале XX века дворец реконструировали по проекту архитектора Мельцера для князя Михаила Александровича (сына Александра III). В интерьерах сохранились подлинные камины из дуба и мрамора, деревянные панели и двери, батареи, каркас лифта с дубовой шахтой. На экскурсии расскажут об истории здания, трагической судьбе последнего хозяина и почему Михаила Александровича называют «императором на день».

Когда: 11, 18 сентября в 11:30.

Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.