«Холодный сентябрь удерживает позиции»: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в начале недели

«Холодный сентябрь удерживает позиции. Сегодня Северная столица останется на периферии далекого циклона, во власти холодного и относительно влажного воздуха. При облачной с прояснениями погоде местами вновь пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы», — рассказал о погоде в понедельник, 5 сентября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «погода изменится мало».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 6 сентября, ночью в Петербурге обойдется без существенных осадков, тогда как днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, в окрестностях местами до +3, днем ожидается до +13…+15 градусов.

В чреду, 7 сентября, пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +7…+9 градусов, днем +10…+12.