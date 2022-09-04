Петербургские грибники хвастаются находками. Посмотрите, что им удалось собрать после дождей

Начало сентября — традиционный период для сбора грибов. Сейчас после нескольких дождливых дней в лесах можно найти лисички, немного белых грибов, подберезовиков и подосиновиков. Показываем, что удалось найти грибникам близ Петербурга и в Ленобласти.



Например, вот такое количество грибов и ягод удалось обнаружить в Выборгском районе.