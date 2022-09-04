Петербургские грибники хвастаются находками. Посмотрите, что им удалось собрать после дождей

Начало сентября — традиционный период для сбора грибов. Сейчас после нескольких дождливых дней в лесах можно найти лисички, немного белых грибов, подберезовиков и подосиновиков. Показываем, что удалось найти грибникам близ Петербурга и в Ленобласти.
Например, вот такое количество грибов и ягод удалось обнаружить в Выборгском районе.
При этом «охотники» жалуются, что пока грибы встречаются не так часто. В основном находят лишь лисички.
Но при этом удается обнаружить и необычных представителей, например подводный гриб.
А вот что можно найти в пригороде Петергофа.
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