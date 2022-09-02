«Санкт-Петербург: выбираемся из холодной ямы. Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона, однако его воздействие будет постепенно ослабевать. В облаках появятся робкие прояснения, небольшие дожди пройдут лишь местами, а температура немного повысится», — рассказал о погоде на сегодня, 2 сентября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Субботняя погода, по данным Леуса, изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 3 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток составит +5…+7 градусов, днем +11…+13. В воскресенье, 4 сентября, погода останется без изменений.