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Петербург «выбирается из холодной ямы». Какой будет погода на предстоящих выходных?

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Петербург начал «выбираться из холодной ямы». Несмотря на то, что в городе по-прежнему холодно, температура воздуха начала повышаться. Рассказываем о том, какой будет погода сегодня и на предстоящих выходных — в прогнозах синоптиков.

E. O. / Shutterstock.com

«Санкт-Петербург: выбираемся из холодной ямы. Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона, однако его воздействие будет постепенно ослабевать. В облаках появятся робкие прояснения, небольшие дожди пройдут лишь местами, а температура немного повысится», — рассказал о погоде на сегодня, 2 сентября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Субботняя погода, по данным Леуса, изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 3 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток составит +5…+7 градусов, днем +11…+13. В воскресенье, 4 сентября, погода останется без изменений.

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