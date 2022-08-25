Согласно результатам аналитического обзора, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», компании по всей стране уже начали набор персонала в сфере фитнеса (+3,8% новых вакансий) и салонов красоты, в автобизнесе (+2,2%), в транспортном (+2%) и рабочем секторе (+2,5%), а также в области искусства и массмедиа (+2,5%). Бизнес готовится к активной работе осенью и все больше ищет и нанимает административный (+2,6%) и домашний персонал (+4,3%), специалистов из сферы продаж (+2%) продавцов, кассиров, менеджеров по работе с клиентами, администраторов торговых залов и других специалистов.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом по всей стране, в особенности в крупных городах, начали активнее искать лечащих врачей и младший медицинский персонал. Если в середине августа спрос на этих специалистов за неделю составил +0,2%, то на последней недели августа уже +2,3% новых вакансий. Аналитики не исключают вероятности того, что уже к началу сентября потребность в медиках и фармацевтах может стать более выраженной и острой.

Еще одна категория работников, на которых растет спрос — сервисные инженеры. По итогам августа российские работодатели разместили более 1 600 новых вакансий — это на 38% больше, чем в июле. «Причем спрос на этих специалистов достаточно выражен у компаний из самых разных отраслей: так, 23% вакансий для сервисных инженеров разместили работодатели из отрасли «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», еще 16% рабочих предложений приходится на ИТ-сектор, 13% — на компании из области приборостроения, 8% — на компании оказывающие услуги бизнесу, 6% вакансий для сервисников размещено в ритейле», — объясняет отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.