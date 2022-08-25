По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 августа, метеорологические условия в Петербурге будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с запада на восток. При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха сегодня в городе составит +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по данным Леуса, в Петербурге пройдут небольшие дожди, а понижение температуры продолжится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 26 августа, ночью обойдется без существенных осадков, тогда как днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в ночное время суток составит +14…+16 градусов, в окрестностях местами до +11, днем +21…+23.

В начале выходных в Петербург вернется тепло. В субботу, 27 августа, осадков не ожидается, а ветер вновь станет южных направлений. Температура ночью составит +13…+15 градусов, в окрестностях до +10, днем воздух прогреется до +25…+27.