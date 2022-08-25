18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Холодный фронт принес дожди: синоптики рассказали о погоде в Петербурге до конца рабочей недели

Поделиться:

Холодный атмосферный фронт, пришедший в Петербург, собьет установившуюся в городе жару. До конца рабочей неделе в городе будет прохладно и дождливо — публикуем прогноз синоптиков на сегодня и ближайшие дни.

Shuldyakov Studio / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 августа, метеорологические условия в Петербурге будет формировать холодный атмосферный фронт, смещающийся с запада на восток. При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха сегодня в городе составит +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по данным Леуса, в Петербурге пройдут небольшие дожди, а понижение температуры продолжится.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 26 августа, ночью обойдется без существенных осадков, тогда как днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в ночное время суток составит +14…+16 градусов, в окрестностях местами до +11, днем +21…+23.

В начале выходных в Петербург вернется тепло. В субботу, 27 августа, осадков не ожидается, а ветер вновь станет южных направлений. Температура ночью составит +13…+15 градусов, в окрестностях до +10, днем воздух прогреется до +25…+27.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: