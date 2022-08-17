Антоха МС, Lovanda и Ева Польна выступят на фестивале любителей домашних животных на Крестовском острове

На Крестовском острове в ЦПКиО имени Кирова 28 августа пройдет Petshop Days — крупнейший ежегодный фестиваль для хозяев и любителей домашних питомцев. Тема этого года — хвостатое кино.
Организаторы проведут первый четвероногий кинофестиваль «Золотая лапа». Владельцы вместе с питомцами смогут забежать в гримерку с профессиональными грумерами, сразу после поучаствовать в PETGALA — ежегодном фэшн-шоу, где хозяева сами мастерят для питомцев наряды, а затем пройтись в них по подиуму.
Награду Золотая лапа» получат владельцы питомцев за самый креативный ролик, записанный на UGC-конкурсе, который пройдет перед фестивалем. Через приложение Petshop Days можно загрузить свое видео для участия в кинопремии и проголосовать за фаворита в выбранной категории.
Помимо этого, будут и спортивные активности: докдайвинг и сапсерф с питомцем и каникросс, где команда из хозяина и питомца бегут 700 метров, а также аджилити, море снарядов и препятствий, показательные выступления с фрисби, флайболом и даже ноузворк, где животные покажут, на что способен по-настоящему острый нюх.
Еще одной из развлечений на фестивале будет Petshop RUN. В нем питомцы бегут за наживкой, показываю навыки маневренности и умение быстро реагировать в нестандартных ситуациях. Традиционно на фестивале собирают помощь приютам — корма, одежду, лекарства, а некоторые даже находят себе четвероногого друга, которого после фестиваля забирают домой.
А на главной сцене будут выступать профессионалы сферы и популярные пет-блогеры, в завершении: выступления музыкантов, которые поддерживают и защищают права домашних животных — Lovanda, Антоха МС и Ева Польна.
Вход и все активности на фестивале абсолютно бесплатные — необходимо лишь пройти регистрацию в приложении Petshop Days. Фестиваль Petshop Days пройдет в ЦПКиО имени Кирова на Елагином Острове 28 августа с 11:00 до 22:00.
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