Антоха МС, Lovanda и Ева Польна выступят на фестивале любителей домашних животных на Крестовском острове

Организаторы проведут первый четвероногий кинофестиваль «Золотая лапа». Владельцы вместе с питомцами смогут забежать в гримерку с профессиональными грумерами, сразу после поучаствовать в PETGALA — ежегодном фэшн-шоу, где хозяева сами мастерят для питомцев наряды, а затем пройтись в них по подиуму.

Награду Золотая лапа» получат владельцы питомцев за самый креативный ролик, записанный на UGC-конкурсе, который пройдет перед фестивалем. Через приложение Petshop Days можно загрузить свое видео для участия в кинопремии и проголосовать за фаворита в выбранной категории.

Помимо этого, будут и спортивные активности: докдайвинг и сапсерф с питомцем и каникросс, где команда из хозяина и питомца бегут 700 метров, а также аджилити, море снарядов и препятствий, показательные выступления с фрисби, флайболом и даже ноузворк, где животные покажут, на что способен по-настоящему острый нюх.