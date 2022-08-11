В Петербурге хотят застроить территорию стадиона «Динамо» на Крестовском острове. Там проходил блокадный матч

Такое предложение по поправкам в Генплан подал фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». В пояснительной записке сказано, что за этим решением стоит дорожная карта, которую утвердили в правительстве города вместе с компанией на полях ПМЭФ-2022. По ней корпорацией «осуществляется реализация объекта средней общеобразовательной школы на 1650 мест».

Отмечается, чтобы реализовать проект, нужно изменить функциональную зону с существующей Р1 (зона рекреации, городских зеленых насаждений) на зону Ж3 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка). Предлагается перевести в жилую зону всю оставшуюся территорию стадиона «Динамо» площадью 11,96 га.

Стадион «Динамо» построили в 1925-1934 годах по проекту архитекторов Якова Свирского и Олега Лялина. Сейчас на его территории действуют несколько зданий, в том числе и объекты культурного наследия: здание тира, здание ресторана «Грелка», учебно-спортивная база по гребле, а также построенные несколько лет назад теннисный центр и газовая котельная.

Помимо этого, на стадионе функционируют два футбольных поля, одно из которых — блокадное. Там проходили игры и соревнования даже во время Великой Отечественной войны. Второе — круглогодичное, с подогреваемым полем.