В Петербурге хотят застроить территорию стадиона «Динамо» на Крестовском острове. Там проходил блокадный матч

«Газпром» собирается построить общеобразовательную школу на 1 650 учеников на Крестовском острове, на территории стадиона «Динамо». Для этого компания хочет перевести под жилую застройку всю территорию спортивного общества размером около 12 га, пишет «Деловой Петербург».
Такое предложение по поправкам в Генплан подал фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». В пояснительной записке сказано, что за этим решением стоит дорожная карта, которую утвердили в правительстве города вместе с компанией на полях ПМЭФ-2022. По ней корпорацией «осуществляется реализация объекта средней общеобразовательной школы на 1650 мест».
Отмечается, чтобы реализовать проект, нужно изменить функциональную зону с существующей Р1 (зона рекреации, городских зеленых насаждений) на зону Ж3 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка). Предлагается перевести в жилую зону всю оставшуюся территорию стадиона «Динамо» площадью 11,96 га.
Стадион «Динамо» построили в 1925-1934 годах по проекту архитекторов Якова Свирского и Олега Лялина. Сейчас на его территории действуют несколько зданий, в том числе и объекты культурного наследия: здание тира, здание ресторана «Грелка», учебно-спортивная база по гребле, а также построенные несколько лет назад теннисный центр и газовая котельная.
Помимо этого, на стадионе функционируют два футбольных поля, одно из которых — блокадное. Там проходили игры и соревнования даже во время Великой Отечественной войны. Второе — круглогодичное, с подогреваемым полем.
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