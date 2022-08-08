Три района Петербурга подтопило из-за сильного ливня. На юге города дороги ушли под воду

Затопленные улицы засняли местные жители и выложили их в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Некоторые водители рисковали притопить газу, поднимая брызги, другие рулили аккуратно, не рискуя гнать волну и напороться на какой-нибудь сюрприз, скрытый водой.

Во дворах домов 12-10 на Школьной улице вода доходила до бамперов припаркованных машин. Пешеходы также пострадали: передвигаться на своих двоих, не замочив обувь, не получилось. Также не справилась с наводнением ливневка и возле ТРК «Пулково-3». Из подземной парковки воду вычерпывали ведрами.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пояснили, что больше всего от ливня пострадали три района: Московский, Пушкинский и Невский. Максимальную интенсивность осадков зафиксировали в последнем — 20,97 мм за 20 минут. В организации добавили, что при таком сильном ливне канализация не может принять весь объем стоков сразу, и на улицах образуются скопления воды, как было в районе Пулково. Однако вода уйдет через 15-30 минут после завершения дождя, добавили в Водоканале.

Как пишет «Фонтанка», канализационные сети в Шушарах находятся вне зоны ответственности предприятия, однако «в качестве оказания помощи для отвода воды с проезжей части на адрес оперативно прибыла бригада предприятия. В настоящее время вся вода отведена в канализацию».