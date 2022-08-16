Инструкция: как и где наблюдать за птицами в Петербурге?

Любительская орнитология и наблюдение за птицами (бердвотчинг) — очень популярное направление. «Собака.ru» совместно с аспирантом кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, членом Союза охраны птиц России, участником проекта «Орнитологические экскурсии в Петербурге» Юрием Михайловым рассказывает, как правильно наблюдать за птицами и где. Бонусом — небольшой гид по городу и окрестностям для начинающих бердвотчеров.
Я хочу заняться бердвотчингом. С чего начать?
Разобраться в многообразии птиц поможет специализированная литература: «Птицы Европейской части России» Вадим Рябцева, «Птицы Петербурга» Владимира Храброго, «Птицы Санкт-Петербурга», написанная учеными СПбГУ. В качестве карманных справочников можно скачать приложения: Bird ID, iNaturalist, Merlin Bird ID, BirdNerd. Чтобы выучить голоса птиц, записывайте их на диктофон и потом прослушивайте, выделяя характерные черты.
Снимать лучше на ультразум или на зеркальный фотоаппарат с длиннофокусным объективом (100-400, 150-600 миллиметров). Бердвотчерам-любителям можно — и на телефон. Наблюдать за птицами лучше всего утром. В весенний период, когда листвы еще не слишком много, их видно лучше. По возможности обзаведитесь классическим полевым биноклем с 8 или 10 кратным увеличением — он поможет разглядеть больше видовых характеристик (особенно — когда птица в полете или спряталась в листве). Одежда для прогулки должна быть удобной, непромокаемой. В целом, ориентируйтесь на погодные условия.
Как правильно наблюдать?
Во время прогулки периодически посматривайте в бинокль. Заметив перелетающую птицу, подойдите к ней не слишком близко, на расстоянии 50 метров — отсюда комфортно рассматривать ее в бинокль. Главное — не беспокоить животных в сезон гнездования (с конца марта до середины июля), чтобы они не бросили кладку. Не берите яйца в руки, не трогайте слетков (подросших птенцов), не включайте записи голосов — это может нарушить процессы гнездования и выведения потомства.
При наблюдении обращайте внимание на основные видовые признаки: клюв, цвет оперения, форму и строение лап, длину тела, шеи и форму головы, на особые приметы — пятна, полоски. Записывайте эту информацию в блокнот и по возможности фотографируйте птицу. Дома можно детально изучить, что за особь.
Где искать птиц? Вот 12 самых интересных мест
Северное побережье Невской губы (от Ольгино до Лисьего носа)
Это государственный природный заказник в Курортном районе. Здесь можно встретить малого лебедя, лебедя-кликуна, шилохвость, чирка-свистунка, чирка-трескунка, болотную лунь, лысуху, белоспинного дятла, малого пёстрого дятла, пеночку-весничку, зарянку, крякву. Сюда удобно ехать на электричке с Финляндского вокзала в Сестрорецком направлении до станций Ольгино или Лисий Нос.
Южное побережье («Кронштадтская колония»)
Это тоже государственный природный заказник в Ломоносове. На территории встречаются свиязь, лебедь-шипун, озёрная чайка, малая крачка, черная крачка, широконоска, водяной пастушок, ремез. Доехать сюда можно на электричке с Балтийского вокзала в Калищенском направлении до станций «Ораниенбаум-2» или «Кронштадтская колония».
Парк «Знаменка»
Это дворцово-парковый ансамбль в Петергофе. Здесь расположена усадьба великого князя Николая Николаевича в стиле необарокко. Ее возвели по проекту архитекторов Штакеншнейдера и Боссе. На территории обитают зеленый дятел, пеночка-теньковка, пеночка-весничка, пеночка-трещотка, серая славка, славка-черноголовка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, соловей. Доехать можно от станции метро «Автово» на 200, 201 и 210 автобусах до остановки «Ропшинское шоссе».
Большая Ижора
Одной из самых живописных точек для наблюдения является пляж. Здесь удобно наблюдать за малым зуйком, галстучником, перевозчиком, фифи, большим улитом, турухтаном, куликом-воробьем, чернозобиком, краснозобиком, серой цаплей, большой белой цаплей. Доехать можно от станции метро «Парнас» на автобусе № 402.
Канонерский остров
На острове между Морским каналом и Финским заливом можно наблюдать камышницу, кулика-сороку, чибиса, полевого жаворонка, желтую трясогузку, пеночку-весничку, пеночку-теньковку, варакушку.
Южно-Приморский парк
Это большая зеленая территория в Красносельском районе. Летом понаблюдайте здесь за белоспинным дятлом, камышевкой-барсучком, пеночкой-весничкой, пеночкой-теньковкой, пеночкой-трещоткой, соловьем, черным дроздом, певчим дроздом, белобровиком, поползенем, зябликом. Добраться сюда можно от станции метро «Автово» на 201, 200, 210 автобусах до одноименной остановки.
Полежаевский парк
В парке в Красносельском районе обитают большой пестрый дятел, ворон, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, камышовая овсянка, чечевица. Доехать сюда можно на 103 автобусе от метро «Проспект Ветеранов».
Пискаревский парк
В парке неподалеку от станции метро «Академическая» встретите ястреба-тетеревятника, большого пестрого дятла, серую славку, славку-завирушку, пеночку-весничку, пеночку-теньковку, соловья, зарянку, щегла.
Сосновка
В парке в Выборгском районе ищите большого пестрого дятла, малого пестрого дятла, пеночку-весничку, пеночку-теньковку, пеночку-трещотку, черного дрозда, певчего дрозда, белобровика, поползня, пищуху. После прогулки можно взять в аренду велосипед или самокат. Добираться удобно от станции метро «Площадь Мужества» пешком.
Павловский парк
Это пейзажный парк в составе Государственного музея-заповедника «Павловск». Здесь понаблюдайте за вяхирем, клинтухом, малым пестрым дятлом, пеночкой-весничкой, пеночкой-теньковкой, пеночкой-трещоткой, черным дроздом, певчим дроздом, белобровиком, поползенем, пищухой, щеглом. Добраться можно на электричке от Витебского вокзала или, например, от станции метро «Московская» на автобусах 545, 299, 252.
Александровский парк
Это парк в составе Музея-заповедника «Царское Село». Здесь обитают чибис, вяхирь, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, поползень, щегол.
Ржевский лесопарк
Лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза Лесотехнического университета в Ленобласти. Тут встречаются большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, сойка, серая славка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, варакушка.
Для каждой локации указаны примеры видов птиц, которые можно найти в конкретном месте.
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