Инструкция: как и где наблюдать за птицами в Петербурге?

Как правильно наблюдать?

Во время прогулки периодически посматривайте в бинокль. Заметив перелетающую птицу, подойдите к ней не слишком близко, на расстоянии 50 метров — отсюда комфортно рассматривать ее в бинокль. Главное — не беспокоить животных в сезон гнездования (с конца марта до середины июля), чтобы они не бросили кладку. Не берите яйца в руки, не трогайте слетков (подросших птенцов), не включайте записи голосов — это может нарушить процессы гнездования и выведения потомства.

При наблюдении обращайте внимание на основные видовые признаки: клюв, цвет оперения, форму и строение лап, длину тела, шеи и форму головы, на особые приметы — пятна, полоски. Записывайте эту информацию в блокнот и по возможности фотографируйте птицу. Дома можно детально изучить, что за особь.