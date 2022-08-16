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Инструкция: как и где наблюдать за птицами в Петербурге?

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Любительская орнитология и наблюдение за птицами (бердвотчинг) — очень популярное направление. «Собака.ru» совместно с аспирантом кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, членом Союза охраны птиц России, участником проекта «Орнитологические экскурсии в Петербурге» Юрием Михайловым рассказывает, как правильно наблюдать за птицами и где. Бонусом — небольшой гид по городу и окрестностям для начинающих бердвотчеров. 

Я хочу заняться бердвотчингом. С чего начать?

Разобраться в многообразии птиц поможет специализированная литература: «Птицы Европейской части России» Вадим Рябцева, «Птицы Петербурга» Владимира Храброго, «Птицы Санкт-Петербурга», написанная учеными СПбГУ. В качестве карманных справочников можно скачать приложения: Bird ID, iNaturalist, Merlin Bird ID, BirdNerd. Чтобы выучить голоса птиц, записывайте их на диктофон и потом прослушивайте, выделяя характерные черты.

Снимать лучше на ультразум или на зеркальный фотоаппарат с длиннофокусным объективом (100-400, 150-600 миллиметров). Бердвотчерам-любителям можно — и на телефон. Наблюдать за птицами лучше всего утром. В весенний период, когда листвы еще не слишком много, их видно лучше. По возможности обзаведитесь классическим полевым биноклем с 8 или 10 кратным увеличением — он поможет разглядеть больше видовых характеристик (особенно — когда птица в полете или спряталась в листве). Одежда для прогулки должна быть удобной, непромокаемой. В целом, ориентируйтесь на погодные условия.

Фото: RudiErnst / Shutterstock

Как правильно наблюдать?

Во время прогулки периодически посматривайте в бинокль. Заметив перелетающую птицу, подойдите к ней не слишком близко, на расстоянии 50 метров — отсюда комфортно рассматривать ее в бинокль. Главное — не беспокоить животных в сезон гнездования (с конца марта до середины июля), чтобы они не бросили кладку. Не берите яйца в руки, не трогайте слетков (подросших птенцов), не включайте записи голосов — это может нарушить процессы гнездования и выведения потомства.

При наблюдении обращайте внимание на основные видовые признаки: клюв, цвет оперения, форму и строение лап, длину тела, шеи и форму головы, на особые приметы — пятна, полоски. Записывайте эту информацию в блокнот и по возможности фотографируйте птицу. Дома можно детально изучить, что за особь.

Где искать птиц? Вот 12 самых интересных мест

Фото: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Северное побережье Невской губы (от Ольгино до Лисьего носа)

Это государственный природный заказник в Курортном районе. Здесь можно встретить малого лебедя, лебедя-кликуна, шилохвость, чирка-свистунка, чирка-трескунка, болотную лунь, лысуху, белоспинного дятла, малого пёстрого дятла, пеночку-весничку, зарянку, крякву. Сюда удобно ехать на электричке с Финляндского вокзала в Сестрорецком направлении до станций Ольгино или Лисий Нос.

Фото: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Южное побережье («Кронштадтская колония»)

Это тоже государственный природный заказник в Ломоносове. На территории встречаются свиязь, лебедь-шипун, озёрная чайка, малая крачка, черная крачка, широконоска, водяной пастушок, ремез. Доехать сюда можно на электричке с Балтийского вокзала в Калищенском направлении до станций «Ораниенбаум-2» или «Кронштадтская колония».

Фото: Chatham172 / Shutterstock

Парк «Знаменка»

Это дворцово-парковый ансамбль в Петергофе. Здесь расположена усадьба великого князя Николая Николаевича в стиле необарокко. Ее возвели по проекту архитекторов Штакеншнейдера и Боссе. На территории обитают зеленый дятел, пеночка-теньковка, пеночка-весничка, пеночка-трещотка, серая славка, славка-черноголовка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, соловей. Доехать можно от станции метро «Автово» на 200, 201 и 210 автобусах до остановки «Ропшинское шоссе».

Фото: thelavrova / Shutterstock

Большая Ижора

Одной из самых живописных точек для наблюдения является пляж. Здесь удобно наблюдать за малым зуйком, галстучником, перевозчиком, фифи, большим улитом, турухтаном, куликом-воробьем, чернозобиком, краснозобиком, серой цаплей, большой белой цаплей. Доехать можно от станции метро «Парнас» на автобусе № 402.

Фото: zayatsphoto / Shutterstock

Канонерский остров

На острове между Морским каналом и Финским заливом можно наблюдать камышницу, кулика-сороку, чибиса, полевого жаворонка, желтую трясогузку, пеночку-весничку, пеночку-теньковку, варакушку.

Фото: Южно-Приморский парк

Южно-Приморский парк

Это большая зеленая территория в Красносельском районе. Летом понаблюдайте здесь за белоспинным дятлом, камышевкой-барсучком, пеночкой-весничкой, пеночкой-теньковкой, пеночкой-трещоткой, соловьем, черным дроздом, певчим дроздом, белобровиком, поползенем, зябликом. Добраться сюда можно от станции метро «Автово» на 201, 200, 210 автобусах до одноименной остановки.

Фото: satit_srihin / Shutterstock

Полежаевский парк

В парке в Красносельском районе обитают большой пестрый дятел, ворон, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, камышовая овсянка, чечевица. Доехать сюда можно на 103 автобусе от метро «Проспект Ветеранов».

Фото: Evgeny Vinogradov / Shutterstock

Пискаревский парк

В парке неподалеку от станции метро «Академическая» встретите ястреба-тетеревятника, большого пестрого дятла, серую славку, славку-завирушку, пеночку-весничку, пеночку-теньковку, соловья, зарянку, щегла. 

Фото: haveseen / Shutterstock

Сосновка 

В парке в Выборгском районе ищите большого пестрого дятла, малого пестрого дятла, пеночку-весничку, пеночку-теньковку, пеночку-трещотку, черного дрозда, певчего дрозда, белобровика, поползня, пищуху. После прогулки можно взять в аренду велосипед или самокат. Добираться удобно от станции метро «Площадь Мужества» пешком.

Фото: Irina Burakova / Shutterstock

Павловский парк 

Это пейзажный парк в составе Государственного музея-заповедника «Павловск». Здесь понаблюдайте за вяхирем, клинтухом, малым пестрым дятлом, пеночкой-весничкой, пеночкой-теньковкой, пеночкой-трещоткой, черным дроздом, певчим дроздом, белобровиком, поползенем, пищухой, щеглом. Добраться можно на электричке от Витебского вокзала или, например, от станции метро «Московская» на автобусах 545, 299, 252. 

Фото: Sergei Afanasev / Shutterstock

Александровский парк

Это парк в составе Музея-заповедника «Царское Село». Здесь обитают чибис, вяхирь, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, поползень, щегол.

Ржевский лесопарк

Лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза Лесотехнического университета в Ленобласти. Тут встречаются большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, сойка, серая славка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик, варакушка.

Для каждой локации указаны примеры видов птиц, которые можно найти в конкретном месте.

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Теги:
Лето в Петербурге 2022

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