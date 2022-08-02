Дожди прекратятся, тепло вернется: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой частью циклона, уходящего своим центром на территорию Карелии. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. При этом температурный фон изменится мало и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +19…+24. Ветер ожидается южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, по данным Леуса, будет «преимущественно сухо и немного теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 3 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем +21…+23.

В четверг, 4 августа, переменная облачность в небе над городом сохранится. При отсутствии осадков воздух прогреется еще сильнее — если в ночное время еще будет прохладно, около 11-13 градусов тепла, то днем столбики термометров дойдут до отметки в 26-28 градусов со знаком «плюс».