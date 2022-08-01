Папа Римский собирается посетить Петербург. Когда это случится?

Папа Римский Франциск выразил желание посетить Петербург и Москву. Поездка может пройти весной 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
«Он сказал мне, что в отставку не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну», — сообщает Севастьянов.
По словам Севастьянова, он находится в контакте с главой Римской католической церкви. Понтифик собирается посетить несколько православных святынь в Москве и Третьяковскую галерею, а также пройти по местам Достоевского в Петербурге.
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