Папа Римский собирается посетить Петербург. Когда это случится?

«Он сказал мне, что в отставку не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну», — сообщает Севастьянов.

По словам Севастьянова, он находится в контакте с главой Римской католической церкви. Понтифик собирается посетить несколько православных святынь в Москве и Третьяковскую галерею, а также пройти по местам Достоевского в Петербурге.