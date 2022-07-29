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По Коломне запустили водный экскурсионный маршрут. Теперь от ведомства можно доплыть до Никольских рядов

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В Петербурге открыли новое водное направление, которое ведет в Коломну. Об этом рассказали «Собака.ru» в пресс-службе общественного пространства «Никольские ряды».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой АО «Никольские Ряды»

«В рамках проекта «Новой культурной и туристической географии» комитета по туризму, открытие новой точки для речного кораблика, курсирующего по маршруту «Золотого треугольника», прямо напротив «Никольских рядов» в Коломне — это прекрасный повод познакомиться не только с классическими достопримечательностями, но и открыть для себя самобытный и уникальный район Коломны, взглянуть на город новыми глазами», — поделились представители Никольских рядов.

Новая остановка расположена на водном спуске напротив «Никольских рядов» (Садовая ул. 62) – рядом с Красногвардейским мостом. Кораблики курсируют ежедневно, каждые 30 минут с 11:55 до 20:25. Билеты можно купить на водном спуске напротив «Никольских рядов» (Садовая ул. 62) – рядом с Красногвардейским мостом.

Маршрут начинается от ведомства (причал на наб. Мойки 1 Б), движется по каналу Грибоедова до Никольских рядов, затем выходит на Фонтанку, а после через Большую Неву возвращается к ведомству.

Карта предоставлена «Собака.ru» пресс-службой АО «Никольские Ряды»
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