По Коломне запустили водный экскурсионный маршрут. Теперь от ведомства можно доплыть до Никольских рядов

«В рамках проекта «Новой культурной и туристической географии» комитета по туризму, открытие новой точки для речного кораблика, курсирующего по маршруту «Золотого треугольника», прямо напротив «Никольских рядов» в Коломне — это прекрасный повод познакомиться не только с классическими достопримечательностями, но и открыть для себя самобытный и уникальный район Коломны, взглянуть на город новыми глазами», — поделились представители Никольских рядов.

Новая остановка расположена на водном спуске напротив «Никольских рядов» (Садовая ул. 62) – рядом с Красногвардейским мостом. Кораблики курсируют ежедневно, каждые 30 минут с 11:55 до 20:25. Билеты можно купить на водном спуске напротив «Никольских рядов» (Садовая ул. 62) – рядом с Красногвардейским мостом.

Маршрут начинается от ведомства (причал на наб. Мойки 1 Б), движется по каналу Грибоедова до Никольских рядов, затем выходит на Фонтанку, а после через Большую Неву возвращается к ведомству.