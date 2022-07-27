Фото дня: в Михайловском саду распустились лилии 🌸

В зависимости от сорта, лилии могут иметь различную окраску — ярко-алую, оранжевую, белоснежную, розовую, фиолетовую и другую. От сорта зависит и сроки цветения — одни виды начинают распускаться в начале июня, а другие зацветают только в июле. В Михайловском саду лилии зацвели только сейчас, поэтому в Русском музее призывают петербуржцев «не пропустить эту красоту».

Михайловский сад является одним из памятников ландшафтной архитектуры XVIII-первой трети XIX века и представляет собой сочетание двух разных стилей ландшафтного искусства на одной территории — регулярного или «французского» и пейзажного или «английского». Сад также является примером архитектурного единства здания (Михайловского дворца) и природного ландшафта (Михайловского сада), созданным по замыслу великого зодчего Карла Росси.

«На территории Михайловского сада было много цветников и красиво цветущих кустарников. Самое ценное, что сохранил Росси при перепланировке — это система аллей, составляющая основу композиции. Аллейные посадки были частично сохранены и дополнены живописными группами деревьев. До революции сад являлся дворцовым садом и был закрыт для посещения горожан. Дальнейшая история Михайловского сада трагична, как и судьбы всех исторических территорий», — говорят о зеленой территории в Русском музее.

Обследования 2000 года показали, что сад находится в критическом состоянии. Работы по реконструкции Михайловского сада были проведены в 2001-2007 годах. Проект полной реконструкции основан на сохранении в центре сада пейзажного английского стиля, а по периметру — регулярной французской планировки.