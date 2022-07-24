В Сочи объявили режим ЧС из‑за сильного ливня. Погибла одна женщина

Залповый ливень начался в Сочи вечером в субботу. За час выпало 55 мм осадков, также наблюдались колебания уровней воды на реках с достижением неблагоприятных явлений. Были подтоплены участки дорог, а также придомовые территории и первые этажи зданий. В результате сильного ливня погибла одна женщина. Ее тело обнаружили на Донской улице. По информации МЧС, из-за отсутствия ливневой канализации на улице Донской залповый ливень привел к значительному локальному подъему воды, которая сходит в реку Сочинка самотеком.