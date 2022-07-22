Петербург занял первую строчку в рейтинге по количеству пьяных хулиганств на летних верандах

По подсчетам компании Delta Системы безопасности, в Петербурге происходит каждое пятое нарушение (22%) от общего числа по стране. Эксперты проанализировали около 20 тысяч тревожных вызовов от рестораторов за 2021 и 2022 годы, пишет «Деловой Петербург»

На всю Россию приходится 27% зафиксированных правонарушений на летних верандах. Чаще всего это кража личных вещей со столиков: телефонов, сумочек, банковских карт и других предметов. На втором месте — нарушение общественного порядка, далее следуют хулиганство и драки.

Краснодар занимает лидирующую строчку по дракам. Отмечается, что в схватки вступают как подвыпившие гости заведений, так и трезвые. На этот город приходится каждая третья драка на летней веранде в стране.

А в Волгограде чаще всего фиксируют кражи. В Москве больше всего случаев связаны с конфликтами между гостями и персоналом заведений: на это приходится 25% от общего числа хулиганств.