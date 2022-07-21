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В Петербурге планируют сделать особую градозащитную комиссию. Об этом рассказал Сокуров

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В Петербурге планируют создать особую комиссию по градозащитным проблемам. Об этом рассказал режиссер Александр Сокуров в интервью Алексею Венедиктову*, пишет РБК. Однако автор признался, что исключение ряда активистов из состава Совета по культурному наследию стало личным проигрышем.

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По словам Сокурова, он встретился с главой законодательного собрания Петербурга Александром Бельским для обсуждения культурной жизни в городе и состояния гражданского общества. Режиссер передал Бельскому копию письма с протестом против «разгона градозащитного движения» в Петербурге. На что глава ЗакСа пообещал, что в новую комиссию войдут «уважаемые люди».

«Как гражданин России, как житель города сообщаю о своем поражении. Что-то мы за эти годы все же смогли сделать. Но надо было сделать больше. Можно сказать, что нам не дали исполнить нашу миссию. И можно сказать, что сами не смогли. Не сдюжили», — добавил Сокуров.

Как пишет РБК со ссылкой на режиссера, пока нет данных, кто войдет в состав комиссии. Однако одним из вероятных претендентов станет депутат заксобрания, бывший руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Об остальных кандидатурах Сокуров не знает.

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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Александр Сокуров

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