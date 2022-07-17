Какой будет погода в это воскресенье? Рассказал синоптик

Как следует из его прогноза, на погоду в Петербурге продолжает влиять североатлантический циклон «Барбара». «Он сохранит в регионе облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, а температурный фон останется на 2-3° ниже климатической нормы», — добавил Леус.

При этом воздух прогреется до +21 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы. По словам Леуса, в понедельник ожидается аналогичная погода.