Раскидистые молнии, попадание в Лахта Центр и редкие асператусы: чем запомнилась ночная гроза в Петербурге

Лахта Центр уже не в первый раз становится магнитом для молний. В июне 2020 года, пока горожане снимали кадры затопленных улиц из своих машин и домов после первого летнего ливня, молния пронзила вершину башни, а петербуржцы, запечатлевшие момент, констатировали: «Это теперь наш громоотвод». В этот раз из-за молнии в Лахта Центре пропало электричество. Как пишет «Фонтанка», происшествие башне не навредило.