Раскидистые молнии, попадание в Лахта Центр и редкие асператусы: чем запомнилась ночная гроза в Петербурге

Минувшая ночь в Петербурге запомнилась раскатами грома, раскидистыми молниями и одним попаданием в Лахта Центр, из-за которого в самом высоком здании Европы даже пропало электричество. Горожане называют непогоду «шоу, которое мы запомним надолго» и «световым представлением». Собрали небольшой фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите, как это было.
Ночной грозе предшествовали асператусы — редкие и «самые страшные» облака, представляющая собой выраженные волнистые структуры в нижней их части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и устрашающий вид. Официально асператусы были впервые добавлены в Международный атлас облаков в 2017 году: в него они занесены как «впечатляющие волнистые облака, захватившие воображение общественности».
Лахта Центр уже не в первый раз становится магнитом для молний. В июне 2020 года, пока горожане снимали кадры затопленных улиц из своих машин и домов после первого летнего ливня, молния пронзила вершину башни, а петербуржцы, запечатлевшие момент, констатировали: «Это теперь наш громоотвод». В этот раз из-за молнии в Лахта Центре пропало электричество. Как пишет «Фонтанка», происшествие башне не навредило.
Показываем, чем еще запомнилась минувшая молниеносная (во всех смыслах!) ночь.
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