18 бесплатных экскурсий по Петербургу и пригородам, на которые можно попасть до конца июля

В Петербурге идет седьмой сезон образовательного проекта «Открытый город», в рамках которого экскурсии по самым красивым дворцам и особнякам города можно посетить бесплатно. «Собака.ru» публикует подборку самых интересных бесплатных пешеходных и велосипедных прогулок: от экскурсии по Большой Охте и Полюстрова до Императорской фермы в Царском селе. Запись открывается на сайте за три дня до начала мероприятия или подачи списка на объект.
«Замки и подковы»
Сначала участники посмотрят парк в Стрельне: увидят дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова, ансамбль служебных построек. Затем экскурсовод покажет конюшенный комплекс в стиле необарокко в усадьбе Знаменка в Петергофе, построенной по проекту архитектора Боссе. Завершится маршрут у Императорских конюшен. Это неоготический замок, возведенный по проекту русского архитектора Николая Бенуа по поручению Николая I. На его территории жили более 300 лошадей, обслуживающий персонал, располагались каретная и другие бытовые службы.
Когда: 30 июля 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
«В поисках забытых источников»
Это велосипедная прогулка по Большой Охте и Полюстрова. Участники проедут по паркам и набережным, посмотрят Церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и узнают факты из жизни архитектора Бенуа и его сыновьях-художниках. Спортивный инвентарь предоставляют на месте.
Когда: 20 июля 15:30, 27 июля 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом акционерного общества «Строитель»
Доходный дом в стиле неоклассицизм построен по проекту архитектора Гевирца для акционерного общества, которое специализировалось на производстве строительных материалов. Как отмечают многие искусствоведы, здание напоминает Германское посольство, построенное Петером Беренсом на Исаакиевской площади. Среди общих сходств — массивные колонны и красный гранит, использованный в отделке фасада. В 1920-м здание было перестроено архитектором Бурышкиным.
Когда: 27 июля 16:00.
Записать на экскурсию можно здесь.
«Мастера стиля»
Это велосипедная прогулка по «нефонтанному» Петергофу. Маршрут пролегает через Александрийский и Колонистский парки к Императорским конюшням, построенным в неоготическом стиле Николаем Бенуа по заказу Николая I. Доминантой комплекса является здание манежа. Здесь проходила объездка лошадей и демонстрация их главе государства. Кроме него есть конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная, жилые помещения. Хотя по замыслу архитектора комплекс должен был быть еще масштабнее: Бенуа, например, так и не сделал бассейн для купания лошадей.
Когда: 31 июля 11:50.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Демидова (Гагариной)
Здание построено по типовому проекту архитектора Михаила Земцова (автор Аничкова дворца). До 1835 года архитектор Огюст Монферран владел домом. Затем он продал особняк русскому предпринимателю Павлу Демидову. Вскоре особняк перешел во владение княгине Гагариной. Она заказала перестройку интерьеров архитекторам Штрому и Месмахеру. Экскурсанты оценят, как сохранилась свободная планировка здания, заложенная еще Монферраном, и увидят комнаты с мраморными каминами.
Когда: 19 июля 14:00, 21 июля 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Дашковой
Это загородный дом в палладианском стиле, построенный по проекту Джакомо Кваренги для Екатерины Дашковой, сподвижницы Екатерины II. Участники посетят центральную часть усадебного дома, где с 1975 года расположен ЗАГС Кировского района, и правую часть здания — экспозицию музея «Нарвская застава» о жизни Дашковой. Именно здесь, в усадьбе, при Екатерине Дашковой создавали первый в России толковый словарь русского языка. Сейчас она является единственным государственным музеем, посвященным княгине.
Когда: 19 июля в 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
«Очарование островов»
Маршрут велопрогулки пройдет по набережным Крестовского, Елагина и Каменного островов. Участники увидят старейшие дачи, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и его архитектурную доминанту — Елагин дворец, построенный по проекту архитектора Карла Росси. Велосипеды, шлемы и светоотражающие жилеты выдадут на месте.
Когда: 19 июля в 18:00, 26 июля в 18:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Академия наук
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1783-1789 годах по заказу Екатерины II. В нем бывали известные ученые как Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Алексей Крылов, Александр Карпинский и Николай Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр. На экскурсии расскажут, как появилась первая в России Академия наук и создан естественнонаучный музей, увидят мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное Михаилом Васильевичем Ломоносовым, и росписи в технике гризаль на потолке Большого конференц-зала.
Когда: 20 июля 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Нарвские ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир расположен на проспекте Стачек. Он построен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, а также поднимутся наверх и посмотрят экспозицию, посвященную истории Нарвских Триумфальных ворот.
Когда: 20 июля в 19:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом Чичерина (Елисеевых)
Дом построен для столичного генерал-полицмейстера Чичерина во второй половине XVIII века. Архитектор до сих пор неизвестен. Есть предположение, что это был Фельтен. В 1780-е здесь жил архитектор Кваренги. В конце XVIII века в доме устраивали концерты Музыкального клуба, членом которого был композитор Бортнянский. Затем в нем располагались типография и книжная лавка Плюшара, ресторан «Талон», редакция журнала «Отечественные записки». В 1858-м дом выкупили братья Елисеевы. Здание было перестроено архитектором Гребенкой. Участники прогулки увидят аутентичную лестницу, залы парадной анфилады, бывший кабинет Елисеева и музыкальную гостиную.
Когда: 28 июля в 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Германское посольство
Здание в стиле неоклассицизма построено по проекту немецкого архитектора Петер Беренс. На первом этаже здания раньше были служебные помещения, а на втором — парадные залы и квартира посла, на третьем — жилье работников посольства. Все предметы внутреннего убранства выполнены по рисункам Беренса на предприятиях Германской империи. Петербуржцы сразу неоднозначно восприняли проект: исследователь Черненко отмечает, часто поставленные колонны и облицовка из темно-красного гранита придавали дому «германскую брутальность и нордическую тяжеловесность». Некоторые же считали, что постройка вполне гармонирует с Исаакиевским собором по соседству.
Когда: 28 июля в 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Таврический дворец
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Ивана Старова по поручению Екатерины II для своего фаворита Григорий Потемкина-Таврического. Это двухэтажный дворец, увенчанный плоским куполом на невысоком барабане. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми корпусами, ограничивающими парадный двор. Здесь частично сохранили художественную отделку Картинный зал, Гобелевская гостиная, Диванная и Китайский зал.
Когда: 22 июля в 14:30, 29 июля в 12:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Императорская ферма
Это комплекс готических сооружений, построенных по проекту Адама Менеласа в 1820-х. Ансамбль состоял из Павильона высочайшего присутствия, Молочни, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. Во флигелях располагались службы и квартиры скотников и ветеринара. На лугах парка пасли скот. Сама ферма не только обслуживала императорский двор, но и отбирала лучшие породы животных для скотоводства. Сейчас здесь располагается Конный комплекс музея-заповедника.
Когда: 23 июля в 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
«С именем Путилова (Дом Гехта)»
С именем инженера, ученого и предпринимателя Николая Путилова связано множество мест в Петербурге: Морской канал, петербургский Морской порт, железная дорога, Кировский завод (ранее — Путиловский). Отправной точкой станет старинный дом Гехта, где в 1917-м проводили собрания рабочих-путиловцев. Затем экскурсанты посмотрят Нарвскую заставу: старинные фабрики, храмы архитектора Василия Косякова, Путиловскую набережную Морского канала на Канонерском острове, старую Екатерингофскую дорогу и памятник Путилову у Кировского завода. В конце участники увидят Путиловский храм, на территории которого похоронен инженер Николай Путилов и его жена.
Когда: 22 июля в 13:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Кочубея
В 1911 году главный церемониймейстер Императорского Двора Василий Кочубей приобрел участок земли со старым домом в Царском селе. На его месте по проекту архитектора Александра Таманяна возвели каменный дом в стиле неоклассицизма. Вскоре Таманян отказался от проекта из-за постоянного контроля своей работы со стороны инженера Владимира Лангвагена. Поэтому оформлением внутреннего убранства занимался уже друг Таманяна, архитектор-художник Николай Лансере. В особняке сохранилась мебель начала XX века, предметы декоративно-прикладного искусства. Сейчас в нем получил прописку Учебный центр подготовки руководителей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Когда: 24 июля в 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Чаева
Сначала участники посмотрят доходный дом Эйлерса в стиле модерн. Проектом здания занимались архитекторы Константин Эйлерс и Федор Лидваль (известен многим по гостинице «Астория»). Особняк построен для купца второй гильдии Германа Эйлерса — он владел известным цветочным магазином на Невском проспекте, 30.
Далее экскурсанты увидят Гомеопатическую лечебницу. Она построена по проекту архитектора Сюзора в честь Александра II. Ранее здесь располагалась церковь. Когда к власти пришли советы, ее демонтировали и разместили рентгенологический и радиологический институт.
Завершающей точкой маршрута станет особняк инженера путей сообщения Сергея Чаева — он участвовал в строительстве транссибирской железной дороги. Здание построено по проекту архитектора Апышкова. С 1926 года здесь получила прописку районная стоматологическая поликлиника.
Когда: 23 июля в 15:00 и 17:00, 30 июля в 15:00 и 17:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
История особняка тесно связана с царским домом. Сперва он принадлежал князю Барятинскому, потомку Рюрика и покорителю Кавказа, потом его приобрел императорский двор. После свадьбы с принцем Петром Ольденбургским его хозяйкой стала Великая Княгиня Ольга Александровна, сестра императора Николая II.
За внешнее убранство отвечал архитектор Гаральд Боссе — он перестроил фасад в стиле русского барокко, добавив трехэтажные ризалиты. Во время перестройки во дворце также провели воздушное отопление и устроили Зимний сад. Для отделки дома пригласили архитектора Дубинского и художника Рубцов. Интерьеры сохранились по сей день. С 1988 года здесь располагается Петербургская торгово-промышленная палата.
Когда: 23 июля в 10:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Доходный дом Вейнера
Это доходный дом на улице Чайковского, построенный для петербургского благотворителя Петра Вейнера (старшего) и соавтора Музея старого Петербурга, редактора и издателя журнала «Старые годы» — Петра Вейнера (младшего) в 1890-х годах. Автором проекта является Борис Гиршович. Интерьеры дома оформлены в стиле флорентийских дворцов — и украшены фигурами путти и изображениями птиц-драконов. Сейчас здание является памятником истории и культуры местного значения.
Когда: 26 июля 16:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
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