18 бесплатных экскурсий по Петербургу и пригородам, на которые можно попасть до конца июля

«Замки и подковы»

Сначала участники посмотрят парк в Стрельне: увидят дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова, ансамбль служебных построек. Затем экскурсовод покажет конюшенный комплекс в стиле необарокко в усадьбе Знаменка в Петергофе, построенной по проекту архитектора Боссе. Завершится маршрут у Императорских конюшен. Это неоготический замок, возведенный по проекту русского архитектора Николая Бенуа по поручению Николая I. На его территории жили более 300 лошадей, обслуживающий персонал, располагались каретная и другие бытовые службы.

Когда: 30 июля 11:00.

Записаться на экскурсию можно здесь.