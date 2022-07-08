МЧС предупредило петербуржцев о ливнях, грозах и порывистом ветре. И вот когда

Как сообщает МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз синоптиков, в субботу, 9 июля, в городе местами ожидаются ливни и грозы. Ветер будет южный, юго-восточный — ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +14...+16, градусов днем +23...+25. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Чтобы избежать поражения молнией, МЧС советует по возможности не выходить из дома, закрыть окна и двери. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн,­ отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. На открытой местности не следует прятаться под высокие деревья — особенно одинокие.

При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, спуститься вниз с возвышенности. «­Если во время грозы вы находитесь в лодке, плывите к берегу. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле», — говорят спасатели.