Российские синоптики перешли на новые климатические нормы

На новые климатические нормы российские синоптики перешли с 1 июля. Теперь под «температурной аномалией» понимается несоответствие показателей средним многолетним значениями, а аномальной может быть температура конкретного дня или месяца.

В свою очередь «нормальная погода» теперь — та, которая аналогична предшествующим периодам. Например, для Москвы температурная норма июля стала на 1,5 градуса выше — как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это «очень много».

По мнению синоптика, благодаря переходу на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных и учитывают глобальное потепление, понятие «аномально теплая погода» в прогнозах будет звучать реже.

Для расчета климатических норм используются базовые 30-летние периоды. Ранее за основу брались значения, зафиксированные с 1961 по 1990 годы — теперь климатические нормы охватывают период с 1991 по 2020 годы. Среднемесячные климатические поля приземной температуры для территории России и среднее суточное количество осадков за период 1961-1990 можно посмотреть здесь.