В Петербурге разрушают дом Шагина ради гостиницы. Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Как пишет «Фонтанка», сотрудники СК без предварительного уведомления, без объяснения причин и на неопределенный срок приостановили работы по демонтажу Дома Шагина.

Затем глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. главы петербургского Главного управления ведомства Марине Парастаевой «незамедлительно возбудить уголовное дело» из-за уничтожения Дома Шагина.

В заявлении Следственный комитет ссылается на сообщения в СМИ об ускорении работ по демонтажу объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых)»: «Также отмечалось, что в ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы, а результатом демонтажных работ уже стало повреждение и соседних домов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее местные жители пожаловались главе СК РФ и попросили проверить законность сноса здания. Также они сообщили, что в процессе демонтажа Дома Шагина на соседних зданиях появились трещины, передает «Фонтанка» со ссылкой на движение «Живой город».

Дом купца Алексея Шагина расположен на набережной реки Фонтанки, 145б. Здание является региональным памятником, оно также известно тем, что в нем размещалась редакций журнала «Русская старина».

В 1990-ых годах жильцов расселили, в 2008 году он перешел к ЗАО «Нежилой фонд Консалт». Планировалось возвести на этом месте гостиницу, начался снос, однако разрушить удалось только дворовые флигели. В 2018 году снова сменился собственник и дом достался топ-менеджеру структуры Иркутской нефтяной компании, и процесс перестройки под гостиницу возобновился.