По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием небольшого, но активного циклона, приближающегося с юга. При переменной облачности в городе обойдется без существенных осадков, тогда как на территории области местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +23…+25 градусов, по области +21…+26. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Завтра, по данным Леуса, «пройдут дожди и продолжится понижение температуры».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 7 июля, ночью и утром в Петербурге пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем также ожидаются местами кратковременные осадки. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем +21…+23.

В пятницу, 8 июля, обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +14…+16 градусов, в окрестностях местами до +11, днем +22…+24.