В Приморском районе на берегу Каменки создадут новый парк площадью 6,5 га

Строительством парка займется холдинг Setl Group в 2023 году. Зеленая зона появится по соседству с жилым микрорайоном «Чистое небо». Предполагается, что парк разместят на берегу Каменки, на участке от Комендантского проспекта до проезда к западу от дома 19 на Арцеуловской аллее. Вход предусмотрен со стороны дома 21.

Проект планировки территории (ППТ) разработала и готовит к согласованию собственник участка, компания NordEst. Планируется, что проект утвердят в первом квартале 2023 года, после чего до конца весны проект должны рассмотреть в комитете по градостроительству и архитектуре. А непосредственно к строительству парка хотят приступить летом 2023 года.

Парк будет состоять из лиственных и хвойных деревьев, в частности редких красных дубов. Помимо этого, в зеленой зоне высадят рябины, сосны и ели, березы и клены двух видов. На берегу реки будут расти шаровидные ивы, липы, конские каштаны, яблони.

Также в парке хотят построить пекарни, прокат велосипедов и самокатов, и планируется разместить возле входа ресторан. Кроме того, застройщик хочет построить различные площадки для занятий спортом, зон отдыха и прогулок. В новом парке обустроят территорию для выгула собак, сообщает девелопер Setl Group.